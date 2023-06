Tom Drechsler nuovo direttore della comunicazione di Škoda

Dal primo luglio Škoda avrà un nuovo direttore del dipartimento comunicazione. E' il giornalista Tom Drechsler che fino allo scorso marzo è stato caporedattore di Auto Bild e ceo del Gruppo Auto Bild.

In questa posizione succede ad Ariane Kilian, anche lei esperta giornalista, che lascerà il Gruppo Volkswagen per motivi personali.

Klaus Zellmer, ceo di Škoda Auto, ha commentato: "Ariane Kilian ha avuto un profondo impatto sulla strategia di comunicazione di Škoda, conducendo campagne innovative come quelle per lla nostra offensiva elettrica attraverso Explore More e Let's Explore e stabilendo una posizione orientata al futuro per la nostra marca".

"Allo stesso tempo, sono lieto che l'azienda abbia trovato in Tom Drechsler un esperto di automobili e comunicazione per continuare il nostro cammino". Drechsler è entrato a far parte della casa editrice Axel Springer - che pubblica Auto Bild - nel 1991 ed ha poi ricoperto diversi incarichi chiave, tra cui redattore politico per Bild e vice caporedattore di Bild am Sonntsg. Da agosto 2017 fino allo scorso marzo oltre a guidare Auto Bild si è occupato di argomenti automobilistici in tutte le testate del Gruppo di Stoccarda.