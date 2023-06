Lars Korinth nuovo head investor relations Gruppo Volkswagen

Lars Korinth diventerà dal prossimo autunno il nuovo head of investor relations del Gruppo Volkswagen succedendo a Julian Krell, che lascerà l'azienda su sua richiesta nei prossimi giorni. Korinth conosce già l'azienda essendo stato senior investor relations manager di Volkswagen e più recentemente head of investor relations della controllata Traton SE che comprende i marchi Scania, M.a.n, Navistar e Volkswagen Truck & Bus.

Nel suo nuovo ruolo, Lars Korinth riporterà a Rolf Woller, head of group treasury and investor relations. Korinth è laureato in economia aziendale bancaria e ha già ricoperto diverse posizioni come analista azionario e responsabile delle relazioni con gli investitori.

È stato a capo del dipartimento relazioni con gli investitori del Gruppo Henkel per più di quattro anni fino all'inizio del 2022.