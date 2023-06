Paolo Moroni assume la guida della Lexus Division in Italia

Nell'ambito della evoluzione dell'organizzazione di Toyota Motor Italia (Tmi) dal prossimo primo luglio Paolo Moroni assumerà la guida della Lexus Division, sostituendo Maurizio Perinetti che, dopo 21 anni di carriera in Tmi, prosegue il suo percorso nel Gruppo unendosi al team di product strategy and marketing di Toyota Motor Europe (Tme).

Moroni vanta un'importante esperienza all'interno del customer experience in Italia ed in Europa come head of CX-business transformation. Nel percorso di carriera interno a Tmi ha ricoperto il ruolo di direttore After sales e di customer first & innovation.

Dopo l'esperienza internazionale in Tme è rientrato in Italia ad aprile 2021 con il ruolo di customer experience & network development director gestendo, in un contesto di profondi cambiamenti per i tradizionali sistemi distributivi, la riorganizzazione della rete in vista dell'imminente rinnovo del contratto di concessione ed il consolidamento del business dei brand dell'usato Toyota Approved e Lexus Select.

Oltre alla nomina del nuovo responsabile della Lexus Division - nell'ambito del solido piano strategico per raggiungere ambiziosi traguardi futuri che richiede un assetto organizzativo ed una leadership in continua evoluzione - Toyota Motor Italia ha anche affidato a Alessandro Morganti la guida dell'area customer experience & network development.

Morganti rientra in Tmi dopo più di due anni di international assignment in Tme in qualità, prima, di head of value chain business development and technical services e poi come head of strategy & service operation.

Nel percorso di carriera in Italia, precedente all'esperienza internazionale, Morganti ha ricoperto dapprima il ruolo di chief financial officer e di direttore dell'area business support e successivamente di direttore dell'area sales operations, dirigendo le attività commerciali di vendita e post-vendita operate tramite la rete dei concessionari e quelle riferite alle flotte.