Alexandre de Senarclens presidente del Salone di Ginevra

Nel corso dell'ultima riunione del Consiglio della Fondazione, i membri dell'organo supremo organizzatore del Salone Internazionale dell'Automobile di Ginevra hanno eletto all'unanimità Alexandre de Senarclens come nuovo Presidente.

Succede a Maurice Turrettini, che conclude il suo mandato dopo 12 anni come Presidente della Fondazione. Con una laurea in giurisprudenza presso l'Università di Friburgo e un Master in Diritto (LLM) presso la Georgetown University di Washington DCAlexandre, de Senarclens, nato a Ginevra nel 1975, dal 2010 è socio di uno studio legale ginevrino e, parallelamente alla sua carriera giuridica, dal 2003 è impegnato politicamente nel PLR (Partito Liberali-Radicali) del quale è stato Presidente della sezione di Ginevra dal 2015 al 2019, mentre dal 2016 a oggi è membro del Gran Consiglio cantonale di Ginevra. "Sono onorato di accettare la Presidenza di un evento così prestigioso, che contribuisce alla reputazione internazionale di Ginevra e ha un grande impatto sull'economia regionale e sul settore automobilistico nazionale - ha dichiarato de Senarclens - per le Case e i loro importatori, rappresenta una vetrina eccezionale per presentare le innovazioni tecnologiche del settore.

Oggi lo staff del GIMS è fortemente motivato nell'organizzazione di due saloni: il primo a Doha quest'autunno, l'altro a Ginevra alla fine del mese di febbraio 2024".