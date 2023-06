Continental, De Martino da settembre a BestDrive Francia

Cambio di responsabilità e paese per Alessandro De Martino in Continetal. Già Amministratore Delegato di Continental Italia (pneumatici), De Martino assumerà il ruolo di Head of BestDrive Francia a partire da prossimo mese di settembre, lasciando così dopo sedici anni il suo attuale ruolo in Italia.

"L'opportunità di rimanere in Continental - ha commentato De Martino - ma cambiare responsabilità e Paese mi permette di aggiungere un altro capitolo alla mia vita nell'automotive e di portare l'esperienza di successo della squadra italiana di Continental alla nostra consorella francese. Lascio un'azienda dotata di una strategia chiara e condivisa, che un management forte e coeso sa sviluppare ed arricchire per continuare a dare risposte alle esigenze di cambiamento del nostro mercato".

BestDrive Francia, con più di 350 punti di vendita e 1.400 persone impiegate, è la consociata che gestisce le attività retail pneumatici di Continental in Francia.