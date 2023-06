Wolfgang Reichold chief safety officer Hyundai per Europa

Hyundai Motor ha nominato Wolfgang Reichold chief safety officer con responsabilità del nuovo ufficio europeo per la sicurezza (Easo). Questa iniziativa - si legge nella nota - punta ad espandere l'impegno globale dell'azienda per la sicurezza e migliorare ulteriormente la cultura aziendale orientata a questi temi e a migliorare la protezione dei clienti.

Reichold riferirà a Michael Cole, presidente e ceo di Hyundai Motor Europe e a Brian Latouf, global chief safety officer di HMC. Nel suo ruolo Reichold sarà responsabile delle prestazioni di sicurezza di tutti i veicoli in Europa dei marchi Hyundai e Genesis.

Oltre a guidare l'Easo, Reichold sarà anche un membro importante del global automotive safety office di Hyundai, fornendo la leadership a sostegno della crescita futura dell’ufficio globale. Reichold lavora da più di 30 anni presso vari produttori globali nel settore automobilistico. Prima di entrare in Hyundai ha occupato posizioni nell’ambito dei richiami e delle situazioni di crisi in Stellantis dove era entrato nel 2021 dopo un analogo impegno per oltre 4 anni nel Gruppo PSA. In precedenza ha lavorato per oltre 9 anni in Opel.