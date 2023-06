Kia, John Buckingham direttore Next Exterior Design Group

John Buckingham è il nuovo direttore di Kia Next Exterior Design Group. Lavorerà supportando il vicepresidente Teck Koun Kim head di Kia Next Design Group a raggiungere gli obiettivi di design del marchio.

Nel nuovo organigramma - specifica la nota - Kim avrà la responsabilità di design esterno, interni e Cmf (colori, materiali e finiture) dell'intera gamma di veicoli Kia mentre Buckingham si occuperà del design esterno di Kia.

Prima di entrare in Kia, Buckingham ha ricoperto posizioni di senior designer presso vari marchi di auto di lusso tra cui Bentley Motors, Bmw e Faraday Future. In particolare in quest'ultima azienda è stato responsabile della direzione del design dei modelli futuri e dello sviluppo finale e della industrializzazione della FF91, auto elettrica di punta del marchio.

"Mentre Kia continua la sua trasformazione verso la mobilità sostenibile e si muove per diventare un marchio ambizioso - ha affermato Karim Habib, executive vicepresident e direttore del Global Design Center di Kia - sono estremamente lieto di dare il benvenuto a John Buckingham al Kia Global Design Center".

"Il suo incredibile talento e la sua creatività rafforzeranno il nostro team È anche una risorsa fantastica per noi avere Teck Koun Kim alla guida di tutti i nostri progetti di produzione. Con le sue eccezionali capacità e la sua preziosa esperienza, può far avanzare ulteriormente la nostra organizzazione di design a Namyang verso il marchio che vogliamo essere".