Charles Fuster responsabile marketing e comunicazione Lancia

Dopo aver ricoperto negli ultimi 6 anni ruoli di primo piano in Fiat e Jeep, Charles Fuster ha assunto dal primo di giugno 2023 la carica di responsabile del marketing e della Comunicazione di Lancia. Nella sua posizione riferirà direttamente a Luca Napolitano, Ceo del Marchio.

Fuster, che ha conseguito un master in Business Administration presso la HEC School of Management, nei suoi 15 anni di carriera ha lavorato principalmente nel settore automotive.

Successivamente a un'esperienza come area manager con Mondelēz International, Fuster è entrato nel gruppo FCA e nel giugno del 2017 è diventato responsabile marketing prodotto di Fiat 500 per il mercato Emea. Successivamente, le sue responsabilità si sono allargate anche a 500X e 500L e ai nuovi prodotti. Nel febbraio 2021 è diventato responsabile product marketing e planning di Fiat, nell'agosto 2022 ha assunto la carica di brand manager Jeep per l'Europa, ruolo in cui si è occupato, tra l'altro, del lancio della Avenger, Auto dell'anno 2023.

Charles, sottolinea la nota di Stellantis, ha iniziato la sua carriera a Parigi nel 2008 e, dopo un anno, si è trasferito in FCA Belux (Belgio-Lussemburgo), dove ha trascorso circa 6 anni.

Si è poi trasferito in Italia e ha iniziato la sua lunga esperienza nel marchio Fiat, come responsabile marketing di prodotto e occupandosi del lancio della Nuova 500. "Sono onorato di assumere questo incarico - ha dichiarato Fuster - e di contribuire alla rinascita di un marchio italiano che ha fatto la storia del settore automotive. Disponiamo di un solido piano strategico a 10 anni per rendere Lancia un marchio credibile e rispettato nel cluster premium di Stellantis".