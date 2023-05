Anthony Zhao nuovo direttore Rolls-Royce per la Grande Cina

Dal primo giugno Anthony Zhao è il nuovo direttore regionale di Rolls-Royce Motor Cars per la regione denominata Grande Cina, che comprende oltre al mercato principale quelli di Hong Kong, Macao e Taiwan.

Zhao, che sostituisce Leon Li che ha lasciato l'azienda per perseguire altri interessi professionali, ha una vasta conoscenza ed esperienza di quei mercati e in particolare del sud della Cina, noto come hub globale per il lusso.

In precedenza Zhao ha ottenuto successi significativi in una serie di posizioni dirigenziali senior nel settore, tra cui negli ultimi sette anni come head of sales south region Bmw Brilliance Automotive.

"La Grande Cina gioca un ruolo strategico cruciale nel successo globale di Rolls-Royce - ha commentato Henrik Wilhelmsmeyer, direttore delle vendite di Rolls-Royce Motor Cars - e non vedo l'ora di lavorare con Anthony Zhao per rafforzare la nostra posizione di forza nella regione".