Robin Page responsabile globale dello stile Bentley Motors

Già in Bentley come head of interior design tra 2001 e 2013, Robin Page ritorna nella azienda di Crew con l'incarico come responsabile globale dello stile del brand.

A partire dal prossimo primo settembre Page guiderà un team di 50 designer e si occuperà - si legge nella nota - di interni, esterni, colori e finiture per definire il linguaggio del design per il futuro elettrificato di Bentley.

Page - che riporterà direttamente ad Adrian Hallmark, presidente e amministratore delegato di Bentley - succede a Tobias Sühlmann che lascia il marchio di lusso per perseguire altre opportunità professionali.

"Avendo lavorato per 17 anni in Bentley - ha commentato Page - ho sempre avuto un forte legame con il marchio e ho tenuto d'occhio la sua evoluzione. Tornare e avere l'opportunità di aiutare a impostare il linguaggio di design per i primi Bev Bentley, ridefinendo le regole mantenendo la continuità con il passato e il presente, è una sfida che ho il privilegio di condurre".

Con oltre 30 anni di esperienza nel design automobilistico, Page di recente ha ricoperto diversi ruoli nel Volvo Car Group tra cui quello di head of global design e Ux, dove è stato determinante nella creazione del linguaggio estetico per il futuro elettrico della Casa svedese.