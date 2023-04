Christian Kötz quarto co-presidente di Tire Industry Project

Christian Kötz, head of Continental Tires, ha assunto l'incarico di quarto co-presidente del Tire Industry Project (Tip) l'iniziativa globale guidata dai ceo delle aziende leader nel settore dei pneumatici nell'ambito del World Business Council for Sustainable Development (Wbcsd).

In questo modo, Continental ribadisce il suo impegno nel campo della sostenibilità puntando a contribuire con la sua consolidata esperienza a migliorare la gestione dei pneumatici a fine vita, dei materiali sostenibili e l'applicazione dei criteri di valutazione. "Continental persegue obiettivi di sostenibilità ambiziosi - spiega Christian Kötz - ma sappiamo che alcune sfide globali possono essere risolte solo insieme. Per farlo, abbiamo sempre più bisogno di istituire progetti trasversali che riuniscano le conoscenze specialistiche di tutte le discipline e di assumerci responsabilità congiunte. In qualità di membro fondatore, siamo stati strettamente coinvolti in questo progetto fin dall'inizio", aggiunge.

Sotto il patrocinio del World Business Council for Sustainable Development, il TIP riunisce le dieci aziende leader nel settore degli pneumatici che insieme rappresentano oltre il 60% della capacità produttiva globale. Di queste, Bridgestone, Goodyear e Michelin sono, inoltre, co-presidenti.