Neil Yates, fondatore Watt Electric Vehicles, ne diventa ceo

Neil Yates, fondatore di Watt Electric Vehicles, l'azienda britannica con sede a Saint Columb e specializzata in repliche di modelli sportivi a batteria, ne è divento anche ceo.

Prende il posto di Paul Faithfull, che resta in azienda e ne diventa presidente. La ristrutturazione mirata arriva mentre l'azienda prepara il lancio di un furgone elettrico su piattforma skateboard Paces che modificherà radicalmente l'attività nei due siti situati nelle Midlands e in Cornovaglia per arrivare a 5.000 unità all'anno. Yates, che era in precedenza chief commercial officer, continuerà ad avvalersi nel nuovo ruolo di ceo del supporto di Bob Mustard che resta chief technology officer di di Watt Electric Vehicles.