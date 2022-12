Alex Nan ceo di London Electric Vehicle Company Regno Unito

London Electric Vehicle Company, azienda britannica del Gruppo Geely (che controlla tra le altre Volvo, Polestar, Proton e Lotus oltre a detenere sostanziali quote in Smart e Mercedes) ha rivisto il suo senior management team.

Alex Nan continua a ricoprire il ruolo di ceo globale e ora assumerà anche il ruolo di ceo di Levc Regno Unito. Dopo l'uscita dall'azienda di Jörg Hofmann nello scorso giugno, diventa così responsabile della supervisione della strategia aziendale complessiva, della tecnologia, della pianificazione del prodotto e del coordinamento con Geely Holding Group.

Chris Allen, in precedenza direttore legale e segretario aziendale, è stato nominato amministratore delegato di Levc, e in questa posizione sarà responsabile degli acquisti, della produzione, della tecnologia e della qualità, degli affari governativi e dei servizi di mobilità.

Altre nomine riguardano Jenny Jin che è diventata direttore esecutivo (si occuperà delle vendite, del marketing e dell'assistenza post-vendita) mentre a Moe Wang, già direttore generale di Levc Overseas, è stata conferita anche la responsabilità di direttore delle vendite all'estero per Levc UK.