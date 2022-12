Steve Morris lascia la presidenza di Morgan Motor Company

Lawrence Price, amministratore non esecutivo da lungo termpo di Morgan Motor Company, diventerà dal prossimo 31 dicembre il presidente non esecutivo dell'azienda. La nomina - si legge in una nota - arriva dopo l'approvazione da parte del consiglio di amministrazione di Morgan Motor Company delle dimissioni di Steve Morris, presidente esecutivo dall'aprile 2022 e già amministratore delegato dal 2013, che lascia l'azienda dopo 40 anni di lavoro.

Price è il pronipote del fondatore, HFS Morgan ed è entrato a far parte del consiglio come amministratore non esecutivo nel 2012. Lavorerà a stretto contatto con Massimo Fumarola, attuale ceo di Morgan, per continuare lo sviluppo di successo dell'azienda artigianale britannica.

"È stato un piacere lavorare con Steve da quando è entrato a far parte del consiglio come amministratore non esecutivo nel 2012 - ha dichiarato Lawrence Price - Il suo impatto e la sua importanza per Morgan durante i suoi 40 anni sono stati enormi.

Ha guidato l'azienda attraverso cambiamenti significativi, offrendo una crescita sostenuta e un successo finanziario".

"Questi risultati - ha proseguito - hanno consentito l'introduzione di nuove linee di prodotti e investimenti nelle strutture, nelle operazioni e nel team. La famiglia Morgan fondatrice, insieme alla più ampia famiglia di clienti, fornitori, rivenditori e dipendenti, devono un'enorme gratitudine a Steve, e so che la sua presenza mancherà a tutti.

Lascia l'attività più forte che mai nei 113 anni di storia dell'azienda".