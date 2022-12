Mike (Min Kyu) Song da gennaio sarà global head di Genesis

Mike (Min Kyu) Song che dal settembre 2021 ne è chief operating officer, è stato nominato che anche global head di Genesis, il marchio premium del Gruppo Hyundai. Con la promozione a executive vice president, che sarà operativa come quella di global head a partire dal primo gennaio 2023, Mike Song (che continuerà a ricoprire il ruolo di coo) guiderà così tutti gli aspetti del business di Genesis nel mondo. Song è entrato a far parte dell'azienda nel gennaio 2020 alla guida delle vendite globali, ottenendo una crescita significativa del volume dei prodotti e della redditività.

Come chief operating officer - si legge nella nota - ha svolto un ruolo di primo piano nel rafforzamento delle operazioni commerciali globali, elevando il marchio come protagonista nel mercato automobilistico di lusso.

Prima di entrare a far parte di Genesis, Song ha maturto una vasta carriera automobilistica che abbraccia tre decenni presso Hyundai Motor Company dove è entrato in azienda nel 1993, ha ricoperto posizioni chiave negli uffici Hyundai in Nord America e Medio Oriente, assumendo infine il ruolo di head of Hyundai Motor Middle East and Africa.

L'ampio background di Song gli consentirà di guidare Genesis da un punto di vista operativo e culturale e di sviluppare ulteriori opportunità di crescita e di mercato. Sotto la sua guida, l'azienda prevede di ottenere guadagni significativi in termini di redditività attraverso una visione del marchio che ponga maggiore enfasi sulle esperienze dei clienti.