Opel/Vauxhal: Reinermann nuova responsabile marketing

Sarà Rebecca Reinermann, dal 1 gennaio 2023, a ricoprire la carica di responsabile marketing di Opel/Vauxhall. Laureata in European Business Studies e International Marketing Strategy, presso l'Università di Lincoln, e forte di oltre 15 anni di esperienza nell'automotive, ha lavorato per FCA, Hyundai e Toyota, dove ha rivestito incarichi nello sviluppo di brand e di prodotto.

Attualmente, Reinermann è Area Operations Manager per Fiat&Abarth in Germania, Austria e Polonia. Succederà a Patrick Fourniol che, a sua volta, rivestirà il ruolo di responsabile Brand Marketing Communications per Stellantis in Europa.

Il Ceo di Opel, Florian Huettl, ha dichiarato: "Sono entusiasta all'idea di collaborare con Rebecca, esperta di marketing e brand con una grande competenza nello sviluppo e nella realizzazione di strategie di brand e di prodotto nel settore automotive".