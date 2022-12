Lynn Calder ceo del costruttore fuoristrada Ineos Automotive

Lynn Calder è il nuovo ceo del costruttore britannico di fuoristrada Ineos Automotive, a completare il passaggio da progetto ingegneristico ad attività industriale e commerciale. La Calder, che è laureata in business and economics alla Robert Gordon University di Aberdeen, lavora da sei anni in Ineos Group ricoprendo molteplici posizioni, tra cui quella di amministratore delegato.

Ha iniziato la sua esperienza professionale in Lime Rock Partners dove ha lavorato tra il 2000 e il 2017.

Nella nuova posizione la Calder subentrerà con effetto immediato a Phillippe Steyer che continuerà a ricoprire il ruolo di presidente di Ineos Automotive Sas e sarà responsabile delle attività di produzione, della filiera delle forniture e della gestione di salute, sicurezza e ambiente.

Contestualmente alla nomina di Lynn Calder l'azienda ha chiamato Hans-Peter Pessler, ex dirigente senior di Magna Steyr, l'azienda austriaca che produce la Classe G Mercedes, ad assumere il nuovo ruolo di chief operating officer di Ineos Automotive diventando responsabile di tutte le attività ingegneristiche e operative. Ashley Reed, presidente di Ineos Automotive Limited, ha dichiarato: " Ora che stiamo per entrare nella fase commerciale del nostro viaggio, Lynn Calder e Hans-Peter Pessler ci porteranno verso la prossima tappa dello sviluppo dell'azienda".