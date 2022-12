Renault: Senard e de Meo come presidente e amministratore

É tempo di conferme in casa Renault, il consiglio di amministrazione infatti, su raccomandazione del comitato governance e retribuzioni, ha deciso all'unanimità, di proporre all'assemblea generale degli azionisti, prevista per l'11 maggio 2023, il rinnovo del mandato di Jean-Dominique Senard. Quindi, con riserva del voto degli azionisti, Jean-Dominique Senard continuerà ad essere il presidente del consiglio di amministrazione alla fine dell'assemblea generale 2023.

Inoltre, alla luce dei risultati ottenuti dal 1 luglio 2020, il consiglio di amministrazione ha deciso all'unanimità di proporre, in occasione dell'assemblea generale degli azionisti, la nomina come amministratore del Ceo Luca de Meo.

A corollario di queste scelte, il consiglio di amministrazione ha deciso all'unanimità di proporre all'assemblea generale degli azionisti la riconferma del mandato di Annette Winkler, presidente del comitato strategia e sviluppo sostenibile, come amministratrice. Ed ha preso atto della decisione di Frédéric Mazzella di porre fine anticipatamente al suo mandato di amministratore alla fine dell'assemblea generale 2023, per via dei suoi diversi impegni professionali, tra cui il lancio della sua nuova iniziativa imprenditoriale Captain Cause.