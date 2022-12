Renault nomina Céleste Thomasson direttore audit & rischio

E' stata annunciata da parte di Renault Group la nomina di Céleste Thomasson nel ruolo di direttore audit & rischio a partire dal 9 gennaio 2023.

La Thomasson, che riporterà al Ceo di Renault, Luca de Meo, tramite la sua esperienza internazionale, dovrà supportare la trasformazione del Gruppo in linea con il piano strategico Renaulution. Inoltre, avrà il compito di individuare gli assi di progresso nelle funzioni corporate e nelle controllate, sia in Francia che negli altri paesi in cui opera il Gruppo, e sarà responsabile della conformità delle esportazioni.

La scelta di Céleste Thomasson rientra nell'ambito dei cambiamenti relativi alla direzione audit, rischio, etica e compliance mediante la creazione di due poli distinti, audit & rischio ed etica & compliance, che mira a rendere più rapide le decisioni adottate in queste aree aziendali.

Di concerto con questa nomina, Didier Wisselmann, l'attuale direttore audit, rischio, etica e compliance, assumerà il ruolo di responsabile delle attività etica & compliance del gruppo e continuerà a riportare a François Roger, vicepresidente esecutivo risorse umane, ambiente di lavoro ed organizzazione di Renault Group.