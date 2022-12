Franziska Cusumano guida divisione Unimog dopo Ralf Forcher

Franziska Cusumano ha assunto la gestione della divisione Unimog e degli altri veicoli speciali nell'ambito di Daimler Trucks, prendendo il posto di Ralf Forcher (59 anni) che si ritirerà a fine 2022.

Dal 2018 la Cusumano - che è laureata in international business ed ha conseguito un master of science presso la Columbia University di New York con specializzazione in trasporti, mobilità e sostenibilità del futuro - aveva assunto il ruolo di assistente del capo dei truck Martin Daum e, con lo spin-off nel 2021, era diventata anche capo dello staff, responsabile sia del consiglio di amministrazione che del consiglio di sorveglianza e dei suoi comitati.

Era entrata a far parte del Gruppo Daimler nel 2008 iniziando dall'attività di fonderia a Mannheim e in Sud Africa e,successivamente, in varie posizioni nella ricerca e sviluppo e nella gestione delle piattaforme per motori e assali.

La Cusumano, 33 anni, guiderà la Mercedes-Benz Special Trucks che si occupa dello sviluppo, della produzione e della vendita della serie Unimog, del modello Econic (trasporto e smaltimento rifiuti) e dello Zetros, spesso utilizzato come veicolo militare, nonché dei telai per allestimenti speciali.