Suzy Deering, chief marketing officer globale lascia Ford

Ford ha annunciato che Suzy Deering, chief marketing officer globale negli ultimi due anni, ha lascito la società a partire da oggi. Nella sua posizione, la Deering ha anche supervisionato la comunicazione del marchio, l'e-commerce e la strategia digitale, nonché la strategia go-to-market per Ford Blue e ha supportato la visione futura del Model-e.

"Ringraziamo Suzy per il suo contributo a Ford - ha dichiarato Kumar Galhotra, presidente di Ford Blue - e le auguriamo tutto il meglio per il futuro". L'azienda ha comunicato che il nome del successore della Deering sarà oggetto di un futuro annuncio.