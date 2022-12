Luca De Meo eletto nuovo presidente Acea

Il consiglio di amministrazione dell'Associazione Europea dei Costruttori di Automobili (ACEA) ha eletto Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault, come suo Presidente per il 2023. Dal 1° gennaio, de Meo sostituirà Oliver Zipse, CEO di BMW, che ha ricoperto la carica negli ultimi due anni.

"Questi ultimi anni - spiega Zipse - sono stati segnati dalla pandemia di COVID, dalle interruzioni della catena di approvvigionamento, dalla guerra in Ucraina e dalla crisi energetica, che hanno avuto un profondo impatto sul nostro settore. Tuttavia, l'industria automobilistica europea è stata l'affidabile spina dorsale industriale dell'UE in tempi di alta volatilità. Allo stesso tempo, abbiamo messo in guardia contro l'eccesso di regolamentazione e chiesto che la neutralità tecnologica sia la base della competitività dell'UE".

"Guardando avanti - dichiara De Meo - abbiamo urgente bisogno che l'Europa attui politiche che sostengano pienamente il nostro obiettivo di decarbonizzazione e ci consentano di affrontare la crescente concorrenza globale. Accogliamo con favore il lavoro su una legge europea sulle materie prime, che dovrebbe sostenere la resilienza economica del continente e il passaggio a emissioni zero. Il nostro settore è impegnato a investire nella mobilità elettrica e a garantire la creazione di valore e posti di lavoro in Europa.

La proposta Euro 7 nella sua forma attuale, tuttavia - prosegue il neopresidente ACEA - sottrarrebbe ingenti risorse umane e finanziarie all'elettrificazione, proprio nel momento in cui altre regioni del mondo stanno creando un ambiente di investimento attraente per la mobilità a emissioni zero. ACEA continuerà a sostenere un equilibrio tra ciò che è positivo per l'ambiente, ciò che è positivo per l'economia europea e ciò che è positivo per la società".

La carica del presidente di ACEA dura un anno, ed è rinnovabile per una sola volta. A ricoprire il ruolo sono gli amministratori delegati delle aziende associate, dei principali produttori europei di auto, furgoni, camion e autobus.