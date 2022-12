Iveco, Angela Qu nominata chief supply chain officer

Iveco Group ha annunciato la nomina di Angela Qu a chief supply chain officer e di Ángel Rodríguez Lagunilla a chief manufacturing officer, con effetto immediato.

Nei loro nuovi ruoli, si uniscono al senior leadership team di Iveco Group. Annalisa Stupenengo, precedentemente Chief Operations Officer, lascia l'azienda dopo oltre 25 anni di crescenti responsabilità e successi all'interno degli ex gruppi Fca e Cnh Industrial.

"In uno scenario contraddistinto da dinamiche di mercato sempre più complesse e sfidanti - ha commentato Gerrit Marx, ceo, Iveco Group - dobbiamo assicurare alle nostre operazioni le necessarie agilità ed efficacia. Pertanto con l'obiettivo di accrescere prossimità e focalizzazione delle nostre attività, abbiamo creato due nuove organizzazioni distinte tra loro, ciascuna responsabile di fornire un supporto snello ed efficace alle nostre Business Unit. Sono fiducioso che Angela e Ángel contribuiranno con i loro punti di forza unici in termini di esperienza, coraggio e passione al successo finale del nostro gruppo, proseguendo e valorizzando ulteriormente il percorso avviato con successo da Annalisa nel suo ultimo incarico come Chief Operations Officer. Voglio esprimere il mio apprezzamento per tutto il duro lavoro che Annalisa ha svolto per noi negli ultimi anni".