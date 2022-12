Hyundai, le nomine per far fronte alle sfide della mobilità

Hyundai Motor Group ha annunciato oggi le nomine di importanti manager nel ruolo di CEO e presidenti, con la finalità di rispondere ai rapidi cambiamenti del contesto commerciale globale e di continuare a consolidare le prestazioni aziendali.

L'obiettivo delle nomine è quello di rafforzare le future capacità aziendali, consentendo al Gruppo di gestire al meglio le incertezze economiche globali. Il Gruppo ha inoltre istituito il Global Strategy Office per guidare la futura strategia di mobilità. Luc Donckerwolke, Executive Vice President and Chief Creative Officer di Hyundai Motor Group, è stato promosso Presidente. Continuerà a rafforzare l'identità di ciascuno dei brand di mobilità del Gruppo - Hyundai Motor, Kia e Genesis - guidando il design avanzato del Gruppo e la progettazione dei concept. Donckerwolke ha guidato i progetti creativi del Gruppo, come la Genesis House di New York e la customer experience dell'Advanced Air Mobility.

Il Gruppo ha promosso il Senior Vice President di Hyundai Motor Company Kyoo Bok Lee a Executive Vice President e lo ha nominato Presidente e Chief Executive Officer di Hyundai Glovis.

Lee ha maturato una vasta esperienza nelle vendite globali e ha ricoperto ruoli nei settori finanziari di Hyundai, come quello di Chief Finance Officer di Hyundai Motor Brazil. Recentemente ha guidato l'innovazione dei processi del Gruppo finalizzata alla crescita sostenibile.