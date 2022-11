Ktm, Matteo Cavazzuti è nuovo direttore marketing

Matteo Cavazzuti è il nuovo Direttore Marketing di Ktm Motorcycle Italia, con responsabilità diretta anche per i marchi Husqvarna Motorcycles, Gasgas e Wp. Entrato nel gruppo Pierer Mobility nel 2021 con il ruolo di responsabile marketing di Pierer E-Bikes Italia, Cavazzuti ha un passato importante nel campo della comunicazione in ambito sportivo, sia a livello nazionale che internazionale, con esperienze in RCS MediaGroup, Astana Pro Team, Team Luna Rossa Prada Pirelli e Brescia Calcio. Matteo Cavazzuti succede a Paolo Carrubba, che passa al ruolo di direttore vendite di Pierer New Mobility Italia.