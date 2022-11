Ingo Mauel nuovo responsabile divisione Bosch Motorsport

Cambio ai vertici della divisione motorsport di Bosch Engineering: Klaus Boettcher, che l'ha guidata per 23 anni, andrà in prepensionamento alla fine di gennaio 2023 e la sua posizione è stata assegnata dal primo ottobre scorso a Ingo Mauel.

Laureato in ingegneria elettronica, Mauel lavora in Bosch dal 1996 e nel corso degli anni ha assunto diversi ruoli a livello manageriale in settori quali elettronica, software e sviluppo di sistemi.

Nel 2015 ha assunto la direzione del dipartimento Motorsport Engineering, dove era responsabile dello sviluppo e della produzione di componenti e sistemi per il motorsport e del coordinamento delle attività di ingegneria a livello mondiale.

"I nostri prodotti e servizi non sono solo il risultato delle nostre conoscenze e competenze, ma anche della passione con cui abbiamo guidato il loro sviluppo, cosa che continueremo a fare in futuro" ha dichiarato Ingo Mauel.

Bosch Motorsport sviluppa e distribuisce componenti e sistemi elettronici completi per le auto da corsa e si inserisce in questo contesto con lo sviluppo di componenti e sistemi per le trazioni elettrificate, che si aggiungono al portafoglio di componenti e servizi per i tradizionali motori a combustione interna.

Ne è un esempio la nuova serie LMDh di cui Bosch Motorsport è partner esclusivo per i sistemi di propulsione ibridi. La nuova massima serie di prototipi di auto sportive sarà rilasciata a partire dal 2023 e farà il suo debutto in pista il 28 gennaio 2023 nella 24 Ore di Daytona.

Klaus Boettcher aveva acquisito la responsabilità della divisione Motorsport nel 2000 e durante questo periodo ha contribuito a innumerevoli successi e campionati svolti da diverse scuderie in tutto il mondo con cui Bosch Motorsport ha collaborato. Alcuni esempi sono i German Touring Car Master (DTM), la 24 Ore di Le Mans con Audi, Bentley e Peugeot, la serie dei rally e il settore del customer racing.