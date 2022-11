Giuseppe Marotta nel comitato direttivo Aecdr

Il segretario generale Gacie, ovvero l'associazione europea dei concessionari Iveco), Giuseppe Marotta, fondatore e amministratore di Qamion.com, è entrato nel comitato direttivo dell'Alleanza dei concessionari e riparatori di veicoli europei (Aecdr, nel suo acronimo in inglese). Marotta è stato eletto all'unanimità durante l’assemblea generale, tenutasi nei giorni scorsi a Bruxelles e che ha rinnovato la presidenza e l’intero comitato direttivo dell’Aecdr.

Classe 1986, dopo un inizio di carriera a Bruxelles dove si è occupato di relazioni istituzionali europee presso diverse organizzazioni, Marotta ha poi intrapreso un percorso di innovazione nel business della vendita e dei servizi legati al truck in Italia. Nel 2021 fonda Qamion.com, per la compravendita di veicoli industriali e commerciali usati. Dal 2020, assunta la segreteria del Gacie, cura i rapporti tra i concessionari Iveco di tutta europa e la casa madre di Torino. "Sono onorato di assumere questo incarico di responsabilità - ha commentato Marotta - per un settore così importante come quello della distribuzione automotive, in un periodo di transizione fondamentale come quello che stiamo vivendo in questi anni.

La decarbonizzazione del trasporto, il ruolo sempre più centrale della connettività sia a bordo che fuori dai veicoli, sono solo alcuni dei trend che stanno cambianto letteralmente il volto di questa nostra industria" "I dealer - ha proseguito Marotta - e più particolarmente i dealer di truck e veicoli commerciali, che sono stato chiamato a rappresentare all’interno di questo comitato direttivo, hanno un ruolo fondamentale da giocare in questa transizione, e sarà mia premura valorizzare questo elemento all’interno del dibattito UE".