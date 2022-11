Ed Ditmire responsabile Investor Relations di Stellantis

Ed Ditmire entrerà a far parte di Stellantis come head of Investor Relations, riportando a Richard Palmer, chief financial officer, a partire dal primo dicembre.

Andrea Bandinelli assumerà all'interno di Stellantis un nuovo incarico che sarà annunciato in seguito. "Il rapporto di fiducia di Ed con la comunità degli investitori, in particolare nel mercato statunitense, contribuirà a guidare il nostro coinvolgimento degli investitori durante la realizzazione di Dare Forward 2030, il nostro piano strategico a lungo termine.

Siamo lieti di accoglierlo nel nostro viaggio durante il quale ci stiamo trasformando in un'azienda tecnologica per la mobilità sostenibile. Voglio, inoltre, ringraziare Andrea per il suo contributo e augurargli il meglio per il suo prossimo ruolo" spiega Palmet. Ed Ditmire si unisce a Stellantis da Nasdaq, dove ha guidato le relazioni con gli investitori per quasi 10 anni. In precedenza, ha lavorato nella ricerca azionaria sell-side per varie aziende. Ed Ditmire ha conseguito una laurea in economia presso la Rutgers University (New Jersey, USA), un MBA presso l'Università di Notre Dame (Indiana, USA) ed è CFA Charterholder.