Raffaele Russo country manager di Ds, Alfa Romeo e Lancia

Raffaele Russo è stato nominato nuovo country manager Italia dei premium brands Stellantis, che comprendono Ds Automobiles, Alfa Romeo e Lancia. Aggiungendo la marca francese a quelle italiane di cui era già managing director dal maggio 2021 Russo prende il posto di Eugenio Franzetti, che ha condotto il team di Ds Italia raggiungendo importanti traguardi e risultati e che di recente è diventato direttore di Ds Performance.Russo vanta una lunga esperienza in Fca dove era entrato nel 2008 come area manager network & business development, diventando l'anno successivo Chrysler network integration project leader. Nel 2010 è stato nominato network & business development manager market per l'Italia e - dall'ottobre 2013 al marzo 2015 - ha lavorato in Spagna e Portogallo come aftersales director.

Russo è poi stato nominato Alfa Romeo commercial manager per l'area Emea nel 2015 e nel 2017 è arrivata la posizione di head of Emea network development. Dal 2021 infine il passaggio alla guida per il mercato italia di Alfa Romeo e Lancia.