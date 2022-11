Pirelli: arriva Paccioretti, Executive Vice President Finance

Un nuovo manager, Antonio Paccioretti entra nel gruppo Pirelli dal 14 novembre, a diretto riporto del deputy ceo Giorgio Luca Bruno come Executive Vice President Finance and Services con un coordinamento diretto delle aree Tax, Finance, M&A and Risk Management, Real Estate and Facility, Information Security e Administration, Planning and Controlling. Lo annuncia la società in una nota al termine del cda che ha approvato i conti dei 9mesi. Inoltre, Fabio Bocchio, nel suo ruolo di Executive Vice President Administration, Planning & Controlling a riporto di Antonio Paccioretti, è stato nominato dal Cda, su proposta del Vice Presidente Esecutivo e CEO Marco Tronchetti Provera, nuovo Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari a far data dal 3 novembre 2022 in sostituzione di Giorgio Luca Bruno.