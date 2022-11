Cariad, Michael Manske nuovo capo della comunicazione

Michael Manske assumerà la carica di head of communications, brand and marketing di Cariad, la divisione del Gruppo Volskwagen dedicata allo sviluppo software.

Dal primo dicembre 2022 prenderà il posto di Dirk Erat, destinato a nuove mansioni all'interno del Gruppo Volkswagen.

Manske riporterà al ceo di Cariad Dirk Hilgenberg. Giornalista e comunicatore esperto, Michael Manske ha lavorato dal 2014 al 2019 nella redazione di Bild in varie posizioni ed in sedi diverse, come Amburgo, Berlino e Los Angeles. Nel 2019 l'ingresso in Volkswagen mentre dal 2021 ha ricoperto il ruolo di portavoce del ceo Herbert Diess.