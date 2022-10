Jaguar Land Rover: Mike Smeed è il nuovo AD di InMotion

Mike Smeed è il nuovo Amministratore Delegato di InMotion, l'incubatore di Jaguar Land Rover che sostiene le start-up più promettenti di tutti i settori. L'Open Innovation assume un punto fondamentale nella strategia Reimagine di Jaguar Land Rover, il cui obiettivo è diventare un'azienda in grado di creare veicoli di lusso elettrici, leader nei servizi e nella tecnologia e carbon neutral entro il 2039.

La InMotion, lanciata nel 2016, ha già investito in start-up in aree chiave di Open Innovation, come autonomia, connettività, elettrificazione, sostenibilità, tecnofinanza e impresa intelligente. Gli investimenti spaziano dalla piattaforma di visibilità della catena di rifornimenti chiamata Ciculor all'assicurazione legata all'utilizzo By Miles. Altri finanziamenti sono stati diretti su Ascend Elements, azienda di riciclo batterie, e Carmoola, la prima soluzione mobile per il finanziamento dei veicoli. Smeed lascia la Chery Jaguar Land Rover, una joint venture con sede a Shanghai tra Jaguar Land Rover e la casa automobilistica cinese Chery Automobile Co.