Iryna Kauk sarà Ceo di Porsche Europa centrale e orientale

A partire dal primo febbraio 2023 Iryna Kauk, attualmente chief financial officer di Porsche Lifestyle GmbH & Co. KG, assumerà la carica di chief executive officer dell'ufficio regionale Porsche Central and Eastern Europe. Succede a Michael Müller, che lascia l'azienda tedesca dopo oltre 20 ann per intraprendere nuove sfide professionali.

"Siamo lieti di essere stati in grado di assumere Iryna Kauk, una collega con esperienza internazionale, per gestire il nostro ufficio regionale a Praga - afferma Detlev von Platen, membro del comitato esecutivo per le vendite e il marketing di Porsche AG - Nel corso della sua carriera professionale, Iryna Kauk ha già acquisito importanti conoscenze nel mondo della vendita al dettaglio dei nostri mercati dell'Europa orientale. Insieme alla sua grande esperienza finanziaria, svilupperà ulteriormente Porsche nei mercati dell'Europa centrale e orientale in modo mirato".

Iryna Kauk, esperta di finanza e vendite con esperienza internazionale, è chief finance officer presso la filiale Porsche Lifestyle GmbH & Co. KG dal 2020 e tra il 2017 e il 2019 è stata direttore finanziario di Porsche Russia e del Porsche Center Moscow.

In precedenza, Iryna Kauk ha lavorato come consulente finanziario nel campo dei fondi di investimento, immobili, immobilizzazioni e titoli. Porsche Central and Eastern Europe (PCEE), con sede a Praga, è un ufficio regionale nonché una consociata Interamente controllata da Porsche AG. Fondata nel 2008, PCEE oggi unisce 25 mercati dalla Croazia a Israele e Turchia.