Elisa Welter operativa a capo gestione Maserati Sud Europa

Elisa Welter ha assunto la gestione di Maserati nella regione del Sud Europa. Riferirà al direttore Maserati per la regione EMEA, Luca Delfino e sostituisce Fabio Lambertini, che ricoprirà un altro ruolo all'interno del marchio del Tridente nell'ambito del retail.

I nuovi incarichi della Welter, che era in Maserati dal 2020 con l'incarico di responsabile brand marketing (marketing, communication, customer experience e Crm) per l'area EMEA.

includono ora la responsabilità delle operazioni Maserati nella regione dell'Europa meridionale (Spagna, Portogallo, Andorra e Italia).

Lureata in economia alla Università degli Studi di Torino, Elisa Weltert vanta più di vent'anni di esperienza nel settore automobilistico e ha ricoperto posizioni di responsabilità nelle aree prodotto, marketing e vendite a livello internazionale, alla guida di marchi come Alfa Romeo, Jeep, Fiat e Maserati.

Inoltre, è la prima donna ad essere nominata direttore generale di Maserati.