Ford nomina Wu Shengbo direttore operativo attività in Cina

Dallo scorso primo ottobre Wu Shengbo, già dirigente del produttore statunitense di elettrodomestici Whirlpool Corp, è stato nominato amministratore delegato e direttore operativo per le attività di Ford Motor Co in Cina.

Nella nuova posizione Wu guiderà anche la business unit di Ford per i veicoli commerciali in quel vasto mercato. Wu è il secondo alto dirigente che Ford ha nominato in questo ultimo periodo: la scorsa settimana, la Casa dell'Ovale Blu aveva infatti annunciato di aver attribuito a Zhu Meijun la carica di presidente del marchio Lincoln in Cina, in sostituzione di Mao Jingbo, che si è dimesso per motivi personali.

Wu, 51 anni, è laureato in ingegneria alla Tsinghua University ed ha completato la sua formazione negli Stati Uniti. Era entrato in Whirpool nel 2017 sostituendo Jin Youhua alla guida dell'azienda per la regione Asia Pacifico.

In precedenza è stato anche presidente e Ceo della divisione Asia Pacific della società tedesca di prodotti per l'illuminazione Osram GmbH.