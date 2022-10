Jonathan McNeill, Ceo DVx Ventures nel board General Motors

General Motors ha fatto entrare nel suo consiglio di amministrazione l'imprenditore Jonathan McNeill, co-fondatore e Ceo di DVx Ventures, fornendo - come ha detto Mary Barra, presidente e Ceo di GM - "un'enorme risorsa per GM mentre acceleriamo verso un futuro completamente elettrico".

McNeill, 55 anni, ha fondato la società di venture capital DVx nel 2019 dopo un periodo in Lyft come direttore operativo e in Tesla come presidente con responsabilità per vendite globali, consegna e assistenza. Prima di entrare in Tesla, McNeill è stato Ceo della società di software Enservio e, prima ancora, ha fondato e venduto diverse aziende tecnologiche e di vendita al dettaglio di successo, tra cui Midwest Cycling, Sterling Collision Centers, First Notice Systems e Before You Move. McNeill ha iniziato la sua carriera in Bain & Company.

Il consiglio di amministrazione di GM ora conta 13 direttori con esperienza dirigenziale ed un un curriculum di massimo livello nell'ambito della produzione, della tecnologia dell'informazione, de commercio digitale, della vendita al dettaglio, dell'istruzione di livello superiore, della gestione degli investimenti, degli affari internazionali, della difesa, dei trasporti, della sicurezza informatica e dei prodotti farmaceutici.