Fabio Magnoni, presidente della Sezione Autobus di Anfia

Fabio Magnoni, già Direttore Generale di Rampini Carlo S.p.A.. dal 2018, assume la carica di Presidente della Sezione Autobus di Anfia. Laureato in "Management and Engineering for Manufacturing" presso l'Università del Connecticut e con un master in "Vendite e Marketing", ha maturato un'esperienza decennale nel settore vendite e business development, per poi ricoprire la carica di amministratore delegato della Euro M&C Packaging Machinery srl (2004-2011) e di Gm/Director Business Operations Europe/Middle East presso la Belvac Production Machinery di Lynchburg in Virginia (2011-2017). Il presidente della Sezione Autobus di Anfia è anche membro del Consiglio direttivo Umbria Aerospace Cluster e del Consiglio direttivo della sezione territoriale Perugia di Confindustria Umbria.