Francesco Ciancia responsabile Mercedes-Benz Vans operations

Francesco Ciancia (48 anni), che di recente è stato head of manufacturing di Stellantis per il segmento low-mid della regione Europa allargata, è dal primo ottobre il nuovo head of Mercedes‑Benz Vans operations.

In questa posizione Ciancia prende il posto di Ingo Ettischer (56 anni) che ha ricoperto questa funzione, dopo vari incarichi nell'ambito delle autovetture e degli autocarri, dal marzo 2019 e che dopo oltre 20 anni lascierà l'azienda su sua richiesta il prossimo 31 dicembre.

"Sono lieto di dare il benvenuto a Francesco Ciancia in Mercedes-Benz. È un manager di produzione con esperienza internazionale - ha detto Mathias Geisen, capo di Mercedes‑Benz Vans - e la sua esperienza nella produzione ci consentirà di aumentare la produttività e accelerare ulteriormente la trasformazione elettrica della divisione furgoni".

Laureato in ingegneria meccanica al Politecnico di Torino, Francesco Ciancia vanta oltre 20 anni di esperienza nel settore automotive e come head of manufacturing di Stellantis per il segmento low-mid della regione dell'Europa allargata è stato responsabile di nove stabilimenti.

In precedenza, ha ricoperto diverse funzioni dirigenziali presso Fiat Chrysler Automobiles (FCA), tra cui plant manager Fca Serbia, head of manufacturing Maserati e marchi premium per l'area Emea e head of manufacturing Latin America (Latam).