Steven Cliff nuovo direttore California Air Resources Board

Steven Cliff è il nuovo direttore dell'ente California Air Resources Board (CARB) cioè dell'influente agenzia statale che ha l'autorità di stabilire standard di emissioni significativamente più severi di quelli promulgati dall'agenzia per la protezione ambientale degli Stati Uniti.

Laureato in chimica alla University of California di San Diego e titolare di un master alla stessa università, Cliff ritorna al California Air Resources Board dove aveva già lavorato come specialista dell'inquinamento atmosferico. Lo fa dopo aver dato le dimissioni dalla guida della National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) che ha gestito per soli tre mesi.

Cliff lasciando di nuovo la NHTSA alla ricerca di un leader, dopo che l'agenzia aveva trascorso 5 anni senza un amministratore prima che la sua nomina fosse approvata dal Senato all'inizio di quest'anno. Per ora le funzioni di Cliff, secondo le indicazioni del segretario ai trasporti degli Stati Uniti Pete Buttigieg, saranno assegnate al consigliere capo della NHTSA Ann Carlson.