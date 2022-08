Eduardo Aranda Mirafuentes nuovo capo di Peugeot Mexico

La divisione messicana di Stellantis ha annunciato la nomina di Eduardo Aranda Mirafuentes a nuovo capo della Peugeot Mexico, in sostituzione di Gerardo Carmona, che lascia la guida del marchio. Eduardo Aranda Mirafuentes vanta più di 20 anni di esperienza alla guida di varie aree dell'industria automobilistica come sviluppo e qualità della rete, marketing e vendite e negli ultimi tre anni ha lavorato come responsabile sviluppo rete e qualità e nell'area commerciale di Peugeot, ottenendo buoni risultati per il brand.

Contestualmente a questa designazione, Stellantis México ha presentato il team di gestione dell'area commerciale che fa capo a Bruno Cattori presidente e Ceo di Stellantis Messico e che vede, oltre a Eduardo Aranda Mirafuentes a capo della Peugeot, Jesús Gallo responsabile Alfa Romeo, Chrysler, Dodge e Fiat e infine Rafael Paz responsabile Jeep e Ram. La responsabilità del marketing di Stellantis Messico è affidata a Carlos Quezada e le vendite sono gestite da Kurt Ashentrupp.