Randy Parker Ceo attività commerciali Hyundai Motor America

Hyundai Motor America ha nominato Randy Parker nuovo Ceo per le operazioni commerciali in quell'area, posizione in cui riferirà a Jose Munoz, presidente e Ceo di Hyundai Motor America.

"Randy Parker è la persona perfetta - ha commentato Munoz - per continuare i recenti successi di Hyundai nelle vendite, nella quota di mercato e nella crescita negli Stati Uniti". Nel maggio 2019, Parker era stato nominato vicepresidente vendite nazionali presso Hyundai Motor America ed è stato promosso vicepresidente senior nel febbraio 2021.

Durante il suo incarico, Hyundai è diventato uno dei marchi mainstream in maggiore crescita nel mercato automobilistico più importante del mondo, raggiungendo vendite al dettaglio record nel 2021. Le vendite di Hyundai negli Stati Uniti sono aumentate del 19% a 738.081 veicoli nel 2021 da 622.269 unità dell'anno precedente. Parker è laureato in scienze alla Texas Christian University ed è titolare in master ottenuto alla Harvard Unversity. Ha iniziato la sua carriera nel 2008 in General Motors, passando dopo quasi 5 anni al Gruppo Nissan, inizialmente come vice president west region e, dal 2015, come vice president North America di Infiniti.

Nel 2015 la nomina a vice presidente global LCV sales and marketing division di Nissan, operando dalla sede di Yokohama.

Nel 2019, infine, l'ingresso in Hyundai Motor America.