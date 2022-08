Peter Tadros presidente Bosch Powertrain Solutions N.America

Peter Tadros è il nuovo presidente regionale della divisione Powertrain Solutions in Nord America, e avrà la responsabilità della produzione, dell'ingegneria, della finanza e delle vendite nella quella regione. Tadros sostituisce Sujit Jain che va in pensione dopo oltre 16 anni di guida della più importante area di business di Bosch in Nord America.

"Negli oltre 20 anni di lavoro in Bosch - ha commentato Mike Mansuetti, presidente di Bosch in Nord America - Peter Tadros ha costruito un background diversificato che gli consente di sfruttare il nostro consolidato successo nell'area delle soluzioni di propulsione".

Laureato in ingegneria alla Grand Valley State University di Allendale, in Michigan - Tadros è entrato - dopo una esperienza di 6 anni alla Saturn Electronics & Engineering - a far parte di Bosch nel 2001 ricoprendo ruoli di leadership nella gestione dei programmi, nello sviluppo aziendale, nel marketing e nella gestione di unità aziendali esecutive negli Stati Uniti. e Germania. Più recentemente, Tadros è stato responsabile dello sviluppo della produzione in Nord America.