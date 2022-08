Christophe Mandon direttore vendite globale Opel e Vauxhall

Christophe Mandon dal prossimo primo settembre sarà il nuovo direttore vendite globale delle marche Opel e Vauxhall. Attualmente responsabile della gestione commerciale di tutti i marchi Stellantis in Medio Oriente e Africa, Mandon riporterà al Ceo di Opel Florian Huettl. Laureato in politica internazionale presso l'Institut d'Etudes Politiques di Lione Mandon è titolare di un master in sales & marketing presso la EM Lyon Business School in Francia.

Christophe Mandon ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali presso Citroen, Groupe PSA e Stellantis. E' stato Ceo di Groupe PSA per Spagna e Portogallo. Negli ultimi due decenni ha maturato esperienze anche all'estero in Francia, Svizzera, Paesi Bassi e Marocco.