BMW: Castronovo nuovo CEO della filiale italiana di BMW Bank

Nuovo assetto in casa Bmw. Dal 1° agosto 2022, Andrea Castronovo assumerà l'incarico di CEO della filiale italiana di BMW Bank GmbH. Prende il ruolo finora ricoperto da Enrico Mascetti, che ha lasciato l'azienda per nuove esperienze professionali. Contestualmente, Marco Girelli assumerà la carica di CEO di Alphabet Italia, posizione lasciata libera proprio da Andrea Castronovo.

Cinqunatacinquenne, laureato in Economia Politica Internazionale all'Università Luigi Bocconi di Milano, Castronovo ha maturato una lunga ed importante esperienza nel mondo automotive, lavorando per marchi di grande prestigio internazionale. È entrato nel BMW Group nel 2007 assumendo la presidenza di BMW Italia S.p.A. In seguito, ha ricoperto il ruolo di presidente del BMW Group Central and Eastern Europe (2010-2014) e successivamente di Vice-presidente Customer Centric Sales Strategy and Process Management (2014-2018). Dal 2018 ad oggi ha presieduto Alphabet Italia S.p.A, il fornitore di servizi di mobilità aziendale del BMW Group. Marco Girelli, 53 anni, laureato in Economia e Commercio all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ha maturato una lunga esperienza nel mondo del noleggio dove ha ricoperto differenti funzioni in società leader del settore. È in Alphabet Italia S.p.A. dal 2013 con l'incarico di Sales and Marketing Director.