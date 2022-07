Claire Fanget nuova direttrice risorse umane marca Renault

Claire Fanget, attuale direttrice delle risorse umane del cluster Europa e della funzione vendite e marketing mondo di Renault, assumerà dal prossimo primo settembre la carica di direttrice delle risorse umane della marca Renault.

Con questa nomina Claire Fanget entrerà anche a far parte del comitato di direzione della Marca Renault. Opererà sotto la responsabilità di Fabrice Cambolive, Coo della Marca Renault, riportando a François Roger, direttore risorse umane, ambiente di kavoro e organizzazione del Gruppo Renault.

Claire Fanget, 50 anni, ha conseguito un master in risorse umane presso l'Università di Rouen nel 1995. È entrata a far parte del Gruppo Renault nel 1996 come conseiller carrières et développement, Nel 1996 è passata alla Maubeuge Construction Automobile la filiale di Renault creata nel 1980 per gestire l'impianto di veicoli commerciali leggeri situato a Maubeuge.

Nel 2008 il rientro nell'organigramma di Renault con diverse e successive crescenti posizioni nella funzione risorse umane per gli stabilimenti produttivi e in vari settori dell'azienda.

Claire Fanget era stata nominata direttrice delle risorse umane del cluster Europa e della funzione vendite e marketing mondo di Renault nel 2021.