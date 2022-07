Scott Keogh guida per Vw nascita e sbarco marca Scout in Usa

Negli Stati Uniti il Gruppo Volkswagen prosegue nel programma che è stato varato per accelerare la sua ambiziosa strategia di crescita in Nord America che fa parte della iniziativa New Auto. Il Gruppo di Wolfsburg punta tra l'altro a trarre vantaggio dalla trasformazione verso i veicoli elettrici in quei mercati attraverso un ampio portafoglio prodotti esistenti, a cui si aggiungerà la creazione della nuova società Scout volta ad entrare nel settore dei pickup e dei suv completamente elettrici.

Rientra in questo ambito la nomina dal primo settembre di Scott Keogh - oggi presidente e Ceo del Gruppo Volkswagen negli Stati Uniti e Ceo della marca Volkswagen nella regione nordamericana - a presidente e Ceo della neonata società Scout.

Le sue cariche in ambito Volkswagen AG e Volkswagen of America sono state assegnate a Pablo Di Si, attualmente presidente esecutivo di Volkswagen per il Sudamerica.

"Scott Keogh e Pablo Di Si hanno svolto un ruolo cruciale nel dare una svolta alla nostra attività rispettivamente in Nord e Sud America - ha commentato Herbert Diess Ceo del Gruppo Volkswagen - e nelle loro posizioni future svolgeranno un lavoro che sarà decisivo per garantire che le opportunità storiche del mercato negli Stati Uniti vengano sfruttate, portando la nostra strategia di crescita nella regione a un livello superiore".

In qualità di presidente e Ceo del Gruppo Volkswagen negli Stati Uniti, Keogh ha guidato per la prima volta dopo anni il ritorno alla redditività dell'azienda e ha aiutato i concessionari a ottenere una crescita sostanziale dei profitti.

Ha anche guidato la trasformazione del Gruppo verso l'elettromobilità ed è stato determinante nel portare la Vw ID.4, l'ID. Buzz e l'Audi e-Tron in Nord America.

Scott Keogh ha una vasta esperienza nel settore automobilistico. Laureato all'Hobart e al William Smith College ha iniziato la sua carriera nel 1995 come direttore generale del marketing e della comunicazione presso Mercedes-Benz USA.

E' entrato a far parte del Gruppo Volkswagen nel 2006 come chief marketing Officer di Audi of America e nel 2012 ha assunto il ruolo di presidente e Ceo di Audi negli Stati Uniti. Nel 2018 Keogh è stato nominato presidente e Ceo del Gruppo Volkswagen negli Stati Uniti e responsabile del brand Volkswagen in Nordamerica.