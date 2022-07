Antonio Melica è il nuovo direttore vendite per la regione Europa di Nissan, in sostituzione di Dmitry Busurkin. Proviene da Nissan Portogallo dove da quasi cinque anni era amministratore delegato.

Laureato in economia aziendale e marketing management alla Università Luiss Guido Carli, Melica ha lavorato dal 2010 al 2014 in Nissan Italia come direttore marketing ed ha trascorso un'altra parte della sua carriera professionale in Nissan International SA a Ginevra.