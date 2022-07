Holger Klein prossimo presidente e Ceo di ZF Friedrichshafen

Sarà Holger Klein, attuale membro del consiglio di amministrazione con responsabilità per le attività in Cina il prossimo presidente e Ceo del colosso tedesco della componentistica ZF Friedrichshafen. All'inizio del 2023 succederà a Wolf-Henning Scheider, che lascerà il prossimo anno l'azienda dove era entrato nel 2018, così come ne usciranno anche il direttore finanziario Konstantin Sauer e il responsabile del settore veicoli commerciali Wilhelm Rehn.

Klein, 52 anni, è entrato in ZF nel 2014 dalla società di consulenza gestionale McKinsey. Ha guidato l'integrazione di TRW Automotive dopo il controverso acquisto da parte di ZF del fornitore statunitense nel 2015 e nel 2017 è diventato capo della divisione Car Chassis Technology. Klein è membro del consiglio di amministrazione di ZF dal 2018, con l'attuale responsabilità per le regioni Asia-Pacifico e India dalla sua base a Shanghai. Gestisce anche i settori Car Chassis Technology, aftermarket e produzione mondiale.