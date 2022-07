A Barbara Bergmeier operazioni industriali Jaguar Land Rover

Barbara Bergmeier è stata nominata direttore esecutivo delle operazioni industriali di Jaguar Land Rover, una nuova posizione che - in sostituzione delle funzioni attualmente suddivise tra i team di produzione, acquisto e catena di approvvigionamento - consolida in un solo manager la responsabilità per l'intero ecosistema di come l'azienda produce veicoli.

Barbara Bergmeier proviene da Airbus Defence and Space, dove è stata vicepresidente esecutivo e responsabile delle operazioni. In precedenza ha lavorato per quasi 25 anni presso il Gruppo Bmw ricoprendo ruoli internazionali, tra cui vice president chassis & drive components e vice president assembly & logistic.

Le sue diverse prospettive consentiranno la costruzione di solide relazioni con i fornitori, rafforzando la posizione di Jaguar Land Rover come cliente privilegiato. Barbara Bergmeier ha un track record che dimostra un'attenzione dedicata alla qualità e alla sostenibilità e svolgerà un ruolo chiave nell'accelerazione della strategia Reimagine di Jaguar Land Rover, compreso il raggiungimento di zero emissioni nette di carbonio attraverso la catena di approvvigionamento, i prodotti e le operazioni entro il 2039.