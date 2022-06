Moto: Michele Colannino nominato presidente dell'Acem

Michele Colaninno, chief executive of global strategy, product, marketing and innovation di Piaggio, è stato nominato presidente di Acem, l'associazione europea dell'industria motociclistica con sede a Bruxelles, cui partecipano oggi tutti i gruppi mondiali di moto e scooter.

"Sono molto grato alle altre case motociclistiche per la fiducia accordata al Gruppo Piaggio in questo prestigioso e impegnativo ruolo che svolgerò con il massimo impegno" ha commentato in una nota Colaninno, promettendo di lavorare "per promuovere le priorità descritte nella Vision 2030+, documento strategico di Acem che risponde alle future esigenze della mobilità in un mondo che sarà sempre più sostenibile".

"Nell'ambito di questa Vision - prosegue Colaninno - l'industria motociclistica europea continuerà a lavorare per portare sul mercato veicoli innovativi e a basse emissioni di carbonio" e "intensificheremo il nostro dialogo con le istituzioni dell'Ue e incrementeremo la cooperazione del settore in aree strategiche, come la connettività, la sicurezza e l'elettrificazione".